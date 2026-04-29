Ausblick: NGK Spark Plug gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NGK Spark Plug öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 108,12 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NGK Spark Plug ein EPS von 91,62 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 182,16 Milliarden JPY gegenüber 167,32 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 524,78 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 466,34 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 706,79 Milliarden JPY, gegenüber 652,99 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at