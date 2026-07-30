Ausblick: NGK Spark Plug vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NGK Spark Plug wird am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 136,79 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 121,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 191,40 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 12,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NGK Spark Plug einen Umsatz von 169,93 Milliarden JPY eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 581,00 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 570,43 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 788,61 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 731,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at