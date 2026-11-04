Ausblick: NGL Energy Partners LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NGL Energy Partners LP Partnership Units wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,220 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 28,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 869,3 Millionen USD gegenüber 674,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,190 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,03 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,16 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net