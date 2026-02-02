Ausblick: NGL Energy Partners LP Partnership Units legt Quartalsergebnis vor

NGL Energy Partners LP Partnership Units stellt am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass NGL Energy Partners LP Partnership Units im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,120 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll NGL Energy Partners LP Partnership Units nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 804,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 48,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,55 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,430 USD aus. Im Vorjahr waren -0,600 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 2,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at