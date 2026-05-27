Ausblick: NGL Energy Partners LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NGL Energy Partners LP Partnership Units wird am 28.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,180 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll NGL Energy Partners LP Partnership Units 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 941,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NGL Energy Partners LP Partnership Units 971,1 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,340 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,600 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 3,15 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at