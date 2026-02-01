NH Foods Aktie
WKN: 853946 / ISIN: JP3743000006
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: NH Foods präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NH Foods präsentiert am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 123,08 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 112,24 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll NH Foods 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 386,80 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NH Foods 371,15 Milliarden JPY umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 360,85 JPY, gegenüber 263,05 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1.427,09 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.370,55 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu NH Foods Ltd.
