Ausblick: NH Foods präsentiert Quartalsergebnisse

NH Foods äußert sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 23,66 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NH Foods ein EPS von -23,380 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 332,53 Milliarden JPY gegenüber 315,54 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 368,73 JPY, gegenüber 263,05 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1.436,91 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1.370,55 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at