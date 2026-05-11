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WKN DE: A1W3J5 / ISIN: KR7181710005

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: NHN Entertainment legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NHN Entertainment äußert sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass NHN Entertainment im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 390,36 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -118,000 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 645,13 Milliarden KRW gegenüber 600,13 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3498,96 KRW, gegenüber 1023,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2.798,86 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.516,23 Milliarden KRW erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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