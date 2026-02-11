NHN Entertainment Aktie
Ausblick: NHN Entertainment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
NHN Entertainment wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 199,00 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NHN Entertainment noch -1938,000 KRW je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,86 Prozent auf 668,82 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 643,94 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1136,00 KRW. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4039,000 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 2.499,57 Milliarden KRW aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2.456,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
