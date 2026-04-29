Ausblick: NHN informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NHN präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 3252,40 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2781,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3.141,08 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 12,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.786,78 Milliarden KRW in den Büchern standen.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13753,84 KRW je Aktie aus. Im Vorjahr waren 13009,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13.412,80 Milliarden KRW, gegenüber 12.035,01 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at