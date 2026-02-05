Ausblick: NHN verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NHN wird am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2937,84 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NHN 3686,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 13,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3.264,91 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2.885,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13625,91 KRW je Aktie, gegenüber 12702,00 KRW je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 12.106,95 Milliarden KRW. Im Fiskaljahr zuvor waren 10.737,72 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at