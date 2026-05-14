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WKN DE: A1C1TQ / ISIN: INE848E01016

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: NHPC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NHPC wird am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,700 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NHPC noch 0,850 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,36 Prozent auf 23,79 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte NHPC noch 23,47 Milliarden INR umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,49 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,99 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 121,86 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 94,83 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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