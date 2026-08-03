Ausblick: NHPC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NHPC stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NHPC noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 17,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 37,79 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 32,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,56 INR, gegenüber 3,75 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 177,40 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 116,15 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at