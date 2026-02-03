NHPC Aktie

WKN DE: A1C1TQ / ISIN: INE848E01016

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: NHPC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NHPC wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,800 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 24,50 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 7,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NHPC einen Umsatz von 22,87 Milliarden INR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,98 INR aus. Im Vorjahr waren 2,99 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 122,56 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 94,83 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

NHPC Ltd 77,93 1,87% NHPC Ltd

