Ausblick: NIBE Industrier Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NIBE Industrier Registered B präsentiert am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,358 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 62,73 Prozent erhöht. Damals waren 0,220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent auf 10,20 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,97 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,29 SEK aus. Im Vorjahr waren 0,580 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 41,27 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 40,52 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at