Ausblick: NIBE Industrier Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NIBE Industrier Registered B äußert sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,244 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,190 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 9,61 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,67 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,63 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,13 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 42,56 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 40,84 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at