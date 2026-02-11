Ausblick: NIBE Industrier Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NIBE Industrier Registered B stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,437 SEK gegenüber 0,680 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,32 Prozent auf 10,99 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte NIBE Industrier Registered B noch 11,03 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,19 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,580 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 40,85 Milliarden SEK, gegenüber 40,52 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at