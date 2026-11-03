Ausblick: Nice Systems legt Quartalsergebnis vor

Nice Systems wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,30 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,84 Prozent auf 785,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 735,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,18 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,75 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,18 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net