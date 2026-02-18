Nice Systems Aktie

WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nice Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nice Systems wird sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nice Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,21 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,55 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 780,0 Millionen USD – ein Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nice Systems 727,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,27 USD, gegenüber 6,79 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 2,94 Milliarden USD im Vergleich zu 2,75 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

