Ausblick: Nice Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nice Systems lädt am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,27 ILS je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nice Systems noch 5,70 ILS je Aktie eingenommen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,26 Prozent auf 2,48 Milliarden ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,67 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 39,18 ILS aus, während im Fiskalvorjahr 25,02 ILS vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 9,38 Milliarden ILS in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 10,13 Milliarden ILS.

Redaktion finanzen.at