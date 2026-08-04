Ausblick: Nichicon stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nichicon veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 16,38 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 17,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Nichicon 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 44,40 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nichicon 39,60 Milliarden JPY umsetzen können.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 115,96 JPY je Aktie, gegenüber 93,97 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 189,45 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 169,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at