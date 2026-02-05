Nichicon Aktie
Ausblick: Nichicon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nichicon wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 19,00 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nichicon noch ein Gewinn pro Aktie von 45,26 JPY in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,64 Prozent auf 46,97 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 76,29 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 86,04 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 176,45 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 175,75 Milliarden JPY im Vorjahr.
