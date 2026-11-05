Nichicon Aktie
WKN: 865557 / ISIN: JP3661800007
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nichicon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nichicon wird am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 32,29 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nichicon 6,44 JPY je Aktie eingenommen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,35 Prozent auf 46,62 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 135,36 JPY, gegenüber 93,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 190,90 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 169,72 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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