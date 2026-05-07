Nichicon Aktie
WKN: 865557 / ISIN: JP3661800007
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Nichicon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nichicon stellt am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 20,19 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -18,580 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 46,11 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 7,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,01 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 87,28 JPY, gegenüber 86,04 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 170,98 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 175,75 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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