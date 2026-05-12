Ausblick: Nichiha legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nichiha wird am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -47,039 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -30,330 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 7,08 Prozent auf 38,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nichiha noch 36,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 80,22 JPY, gegenüber 78,49 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 148,19 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 148,48 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at