Ausblick: Nichiha legt Quartalsergebnis vor

Nichiha gibt am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 29,01 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,52 JPY erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 32,96 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 34,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 183,83 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 74,31 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 140,76 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 143,74 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at