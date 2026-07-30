Nichiha Aktie
WKN: 889974 / ISIN: JP3662200009
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Nichiha legt Quartalsergebnis vor
Nichiha gibt am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 29,01 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,52 JPY erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 32,96 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 34,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 183,83 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 74,31 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 140,76 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 143,74 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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