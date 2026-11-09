Nichiha Aktie

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WKN: 889974 / ISIN: JP3662200009

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nichiha stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nichiha wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 39,48 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nichiha ein EPS von 52,75 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 37,09 Milliarden JPY gegenüber 36,21 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 214,70 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 74,31 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 141,35 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 143,74 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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