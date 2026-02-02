Ausblick: NICHIREI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NICHIREI präsentiert in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 33,71 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 30,25 JPY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 187,60 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187,63 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 111,98 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 97,35 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 703,11 Milliarden JPY, gegenüber 702,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at