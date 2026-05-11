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WKN: 856386 / ISIN: JP3665200006

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: NICHIREI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NICHIREI wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 26,90 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 16,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll NICHIREI 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 170,37 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NICHIREI 167,24 Milliarden JPY umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 113,11 JPY, gegenüber 97,35 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 706,84 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 702,08 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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