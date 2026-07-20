Ausblick: Nicolet Bankshares legt Quartalsergebnis vor

Nicolet Bankshares öffnet am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,85 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Nicolet Bankshares soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,92 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,78 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 656,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 556,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at