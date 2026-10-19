Nicolet Bankshares Aktie
WKN DE: A2AJ03 / ISIN: US65406E1029
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nicolet Bankshares stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nicolet Bankshares stellt am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,07 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nicolet Bankshares ein EPS von 2,73 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nicolet Bankshares in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 173,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 144,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,73 USD je Aktie, gegenüber 9,78 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 662,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 556,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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