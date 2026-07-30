Ausblick: NIFCO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NIFCO wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 102,04 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NIFCO noch 103,28 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,57 Prozent auf 90,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte NIFCO noch 85,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 400,65 JPY je Aktie, gegenüber 361,44 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 369,03 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 352,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at