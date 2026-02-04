NIFCO Aktie

WKN: 867337 / ISIN: JP3756200006

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: NIFCO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NIFCO wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 89,78 JPY gegenüber 129,44 JPY im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 87,65 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 380,16 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 461,95 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 357,85 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 353,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu NIFCO INC

Analysen zu NIFCO INC

NIFCO INC 26,00 0,78%

NIFCO INC 26,00 0,78% NIFCO INC

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

