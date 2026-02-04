NIFCO Aktie
WKN: 867337 / ISIN: JP3756200006
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: NIFCO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NIFCO wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 89,78 JPY gegenüber 129,44 JPY im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 87,65 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 380,16 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 461,95 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 357,85 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 353,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
