Ausblick: NIFCO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NIFCO stellt am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 73,01 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NIFCO 176,61 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NIFCO in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 89,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 89,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 380,56 JPY im Vergleich zu 461,95 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 357,94 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 353,04 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at