Ausblick: NIFCO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NIFCO öffnet am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 91,69 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 67,25 JPY erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 90,06 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 88,18 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 374,63 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 461,95 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 357,44 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 353,04 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at