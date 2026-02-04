Nihon Kohden Aktie

Nihon Kohden für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864378 / ISIN: JP3706800004

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nihon Kohden informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nihon Kohden lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nihon Kohden die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 12,99 JPY. Im Vorjahresquartal waren 46,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 57,91 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 55,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 82,06 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 84,88 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 236,46 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 225,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Nihon Kohden Corp 1 731,00 1,08% Nihon Kohden Corp

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

