Ausblick: Nihon Kohden informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nihon Kohden lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nihon Kohden die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 12,99 JPY. Im Vorjahresquartal waren 46,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 57,91 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 55,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 82,06 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 84,88 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 236,46 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 225,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at