Ausblick: Nihon Kohden legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nihon Kohden wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 22,50 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nihon Kohden noch 26,90 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 56,68 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 2,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nihon Kohden einen Umsatz von 58,10 Milliarden JPY eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 88,73 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 89,25 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 232,41 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 235,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net