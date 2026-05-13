Ausblick: Nihon Kohden öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nihon Kohden öffnet am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 33,97 JPY je Aktie gegenüber 36,11 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 66,95 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 69,85 Milliarden JPY aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 77,82 JPY, gegenüber 84,88 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 233,44 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 225,42 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at