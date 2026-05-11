Ausblick: NIIT Learning Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NIIT Learning Systems wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 4,60 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,58 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NIIT Learning Systems in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,40 Milliarden INR im Vergleich zu 4,30 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,15 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 16,75 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 19,86 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 16,53 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at