Ausblick: NIIT Learning Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NIIT Learning Systems stellt am 23.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,90 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NIIT Learning Systems noch 3,62 INR je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 5,43 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 20,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,10 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,09 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 22,40 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 19,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at