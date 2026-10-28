Ausblick: NIIT Learning Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NIIT Learning Systems wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass NIIT Learning Systems für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,60 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,43 INR je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 5,65 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 18,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,76 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 21,60 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 18,09 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 22,80 Milliarden INR, gegenüber 19,52 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at