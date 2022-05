Ausblick: Nikon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nikon wird am 12.05.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,425 JPY. Im Vorjahresquartal waren -30,100 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 143,16 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 14,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 107,87 JPY im Vergleich zu -93,960 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 547,18 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 451,22 Milliarden JPY.

