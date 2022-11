Ausblick: Nine Energy Service legt Quartalsergebnis vor

Nine Energy Service äußert sich am 07.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Nine Energy Service für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 66,04 Prozent auf 154,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,010 USD, gegenüber -2,660 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 561,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 349,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at