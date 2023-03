Ausblick: Nine Energy Service legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nine Energy Service lässt sich am 08.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nine Energy Service die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,340 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nine Energy Service noch ein Verlust pro Aktie von -0,520 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Nine Energy Service 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 166,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 58,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nine Energy Service 105,1 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,535 USD aus, während im Fiskalvorjahr -2,660 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 593,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 349,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at