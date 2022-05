Ausblick: Nine Energy Service zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nine Energy Service lädt am 04.05.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2022 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,380 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 55,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,850 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nine Energy Service in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 114,9 Millionen USD im Vergleich zu 66,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,910 USD aus. Im Vorjahr waren -2,660 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 497,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 349,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at