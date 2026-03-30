Ausblick: Ninebot gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ninebot wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,01 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 380,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,210 CNY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 70,51 Prozent auf 5,61 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,29 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,62 CNY je Aktie, gegenüber 1,53 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 21,09 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 14,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at