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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Ninebot stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ninebot wird am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,618 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,95 Prozent verringert. Damals waren 1,26 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 18,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,86 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,63 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,68 CNY, während im vorherigen Jahr noch 2,47 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,08 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 21,19 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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