Ningbo Deye Technology a Aktie
WKN DE: A3C98H / ISIN: CNE1000052S3
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Ningbo Deye Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ningbo Deye Technology A wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 1,28 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ningbo Deye Technology A ein EPS von 0,780 CNY je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 4,87 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 91,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,55 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,86 CNY, gegenüber 3,51 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 20,45 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,15 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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