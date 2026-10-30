Ningbo Haitian Precision Machinery Aktie
ISIN: CNE100003HW8
|
30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ningbo Haitian Precision Machinery legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ningbo Haitian Precision Machinery wird am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,202 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 759,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 857,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,998 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,820 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,85 Milliarden CNY, gegenüber 3,35 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ningbo Haitian Precision Machinery Co Ltd Registered Shs -A-
|
30.10.26
|Ausblick: Ningbo Haitian Precision Machinery legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.26
|Erste Schätzungen: Ningbo Haitian Precision Machinery gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.08.26
|Ausblick: Ningbo Haitian Precision Machinery präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.08.26
|Erste Schätzungen: Ningbo Haitian Precision Machinery mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ningbo Haitian Precision Machinery Co Ltd Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.