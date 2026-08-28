Ningbo Haitian Precision Machinery Aktie
ISIN: CNE100003HW8
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28.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ningbo Haitian Precision Machinery präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ningbo Haitian Precision Machinery wird am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,202 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 22,31 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 759,5 Millionen CNY aus – das entspräche einem Minus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 923,4 Millionen CNY in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,991 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,820 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,80 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,35 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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